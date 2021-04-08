Рецидивист в Петрозаводске украл сразу три ноутбука

Петрозаводчанин обворовал магазин подержанной электроники, сообщили в МВД Карелии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого - 41-летнего ранее судимого петрозаводчанина.

По версии следствия, вечером мужчина проник в павильон по продаже бывшей в употреблении электроники, расположенный в одном из городских торговых центров, забрал оттуда три ноутбука, портативную колонку, беспроводные наушники и видеорегистратор на общую сумму 29 тысяч рублей, а затем скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного фигурант успел продать, остальное выдал стражам правопорядка добровольно.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечение в виде подписки о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.