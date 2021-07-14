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Рецидивист украл у жительницы поселка Карелии пенсию и получил два года колонии

Новости. Криминал
18:40, 15 Июля 2021
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Беломорском районе 39-летний мужчина осужден за кражу денег у пенсионерки, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что 7 февраля этого года жительница поселка Летнереченский, вернувшись домой, обнаружила, что дверь в ее квартиру взломана, из квартиры пропали деньги. Пенсионерка обратилась в полицию.

Полицейские выяснили, что накануне к потерпевшей заходил местный житель. Он увидел, где женщина хранит деньги. Более того, она сама сообщила злоумышленнику, что как раз в тот день получила пенсию. На следующий день подсудимый пришел к потерпевшей попросить денег в долг, однако женщины дома не оказалось. Тогда он, взломав навесной замок, проник в квартиру и украл все имевшиеся в квартире деньги - 10 тысяч рублей, которые потратил на алкоголь, продукты и раздачу долгов.

Мужчина ранее был осужден за совершение аналогичного преступления.

Приговором суда рецидивисту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, петрозаводске пенсионерка, спасая свои сбережения, отдала мошенникам более 60 тысяч рублей.

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