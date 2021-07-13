В Петрозаводске пенсионерка, спасая свои сбережения, отдала мошенникам более 60 тысяч рублей

Злоумышленники выманили у 62-летней петрозаводчанки крупную сумму, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводской полиции проводится проверка по факту мошенничества в отношении 62-летней горожанки. Женщина пояснила, что ответила на звонок с незнакомого номера. Ей сообщили, что работники службы безопасности обнаружили, что к ее личному банковскому кабинету получили доступ злоумышленники. Для предотвращения финансовых потерь необходимо действовать быстро, проблему можно, по словам звонивших, решить дистанционно. Для этого нужно было лишь назвать данные банковской карты, а следом продиктовать коды из поступивших из банка смс-сообщений.

Несмотря на предупреждение о том, что финансовые работники никогда не спрашивают парольную информацию, петрозаводчанка озвучила данные и с ее кредитной карты похитили более 60 000 рублей. После этого у женщины возникли сомнения, что она общается с настоящими сотрудниками банка. Она прекратила разговор и обратилась в полицию.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, петрозаводчанка мечтала побывать на концерте, но попалась на уловку аферистов.