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Попытка жительницы Петрозаводска попасть на концерт закончилась потерей 10 тысяч рублей

Новости. Криминал
17:40, 13 Июля 2021
фото: © Александр Рюмин/ТАСС, архив

Петрозаводчанка мечтала побывать на концерте, но попалась на уловку аферистов, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Петрозаводска обратилась в полицию и сообщила, что ее обманули, списав с ее банковской карты значительную сумму денег. По словам 49-летней потерпевшей, в популярной соцсети она нашла объявление о концерте симфонического оркестра. Женщина оставила под постом комментарий о желании посетить мероприятие. После этого ей сразу же написал якобы менеджер по работе с клиентами: собеседник отправил жительнице Карелии ссылку для заказа и оплаты билета. Петрозаводчанка перешла по ней, не вникая в подробности. Она ввела данные банковской карты, в том числе код из смс, и получила уведомление о том, что с ее счета списано 5 100 рублей.

Однако затем с ней на связь вновь вышел «специалист», который уведомил клиентку о том, что оплата не прошла. Тогда женщина попросила вернуть денежные средства. Для оформления возврата контрагент отправил ей другую ссылку и пояснил, что для отмены операции необходимо еще раз указать реквизиты. Как только горожанка это сделала, с ее карты списали еще сумма 5 100 рублей.

В настоящее время по заявлению женщины проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, Жители Петрозаводска отдали мошенникам 28 млн рублей за полгода.

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