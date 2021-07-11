Жители Петрозаводска отдали мошенникам 28 млн рублей за полгода

На территории столицы Карелии зарегистрировано 848 краж и мошенничеств, совершенных дистанционным способом.

Об этом сообщил заместитель начальника городской полиции по охране общественного порядка Владимир Одинцов в ходе планерного совещании в администрации Петрозаводска.

За полгода на территории города зарегистрировано 848 краж и мошенничеств, совершенных дистанционным способом. Раскрыто 89 преступлений.

Основными видами хищений являются звонки под видом служб безопасности банков, взломы страниц в социальной сети « ВКонтакте», объявление на сайте «Авито» и др.

«По итогам шести месяцев было похищено 28 млн 176 тысяч 691 рубль. Сумма, конечно, колоссальная. Вся оперативная ежедневная сводка, которая поступает в дежурную часть, состоит из мошенничеств и краж и магазинов. Нами все делается, чтобы проинформировать граждан: и листовки, и через интернет, и посредством телевидения. Но, к сожалению, люди у нас добродушные. Верят и переводят», — сказал Владимир Одинцов.

По словам заместителя начальника городской полиции, деньги уходят не только на территорию России, но в Восточную Европу, в Украину.

«Много установлено преступников, которые проживают на территории Приволжского федерального округа. Сложности в раскрытии данным преступлений колоссальные», — отметил Владимир Одинцов.

Всего же за первые шесть месяцев 2021 года на территории Петрозаводска зарегистрировано 3665 преступлений, что на 3,9 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данным момент зафиксировано 12 убийств, 23 тяжких телесных повреждений, 3 изнасилования, 12 разбоев, 125 грабежей, 1736 краж, 21 угон транспортных средств, 6 поджогов, 245 случаев незаконного оборота наркотических средств¸14 случаев незаконного оборота оружия, 631 мошенничеств.

Общая раскрываемость преступлений возросла на 9, 5 процентов и составила 60,8 процентов. Нераскрытыми остались 1437 правонарушений.

Ранее сообщалось, добрый человек в Карелии принес деньги 78-летнему дедушке, у которого мошенники выманили все сбережения.