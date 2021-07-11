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Добрый человек в Карелии принес деньги 78-летнему дедушке, у которого мошенники выманили все сбережения

Новости. Общество
08:05, 12 Июля 2021
фото: © shutterstock.com/mediavic

В Петрозаводске мужчина прочитал в СМИ о пенсионере, у которого мошенники выманили все деньги, собранные на лечение, и оказал ему финансовую помощь.

Ранее "Столица на Онего" опубликовала новость с сайта МВД о том, что 78-летний пенсионер из-за мошенников лишился всех денег – 182 тысяч рублей, которые собирал на лечение.

Как рассказали в МВД, пожилому петрозаводчанину поступил звонок с незнакомого номера. Неизвестный, представившись сотрудником банка, стал задавать стандартные вопросы о состоянии счета. В ходе разговора пенсионер рассказал о своих жизненных обстоятельствах, сообщил о накоплениях. Вскоре ему заявили по телефону, что сбережения на лечение необходимо в кратчайшие сроки перевести на «безопасные» банковские счета. Он обналичил всю сумму, а затем выполнил две операции по переводу. Только спустя время пожилой человек осознал, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию.

Опубликованную новость прочитал петрозаводчанин, позвонил в редакцию, сказав, что хочет помочь пожилому человеку, и компенсировать часть украденной мошенниками суммы.

В МВД Карелии помогли найти пострадавшего от мошенников дедушку – и обратившийся в редакцию житель Карелии перевел треть потерянной суммы. Просто так, ничего не требуя взамен.

В МВД Карелии отметили, что, несмотря на чудо, которое произошло с пожилым мужчиной, нельзя терять бдительности, так как не на каждого пострадавшего найдется такой добрый человек.

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Комментарии

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родитель
2021-07-12 10:43:55
Почему никак не найдётся добрый человек в погонах, чтобы накрыл всю эту шайку мошенников и уберёг от них сотни стариков? Что нужно сделать, чтобы такой добрый человек наконец нашёлся? Скажете, таких шаек много. А добрых людей в погонах разве мало? Но они ЕР охраняют от посягательств недовольного населения, а не население.
Oleg Potekhin
2021-07-12 10:39:56
Зачем афишировать-то? И эти отдаст-таки...
Студент бывший
2021-07-12 09:22:03
В стране мошенников и коррупционеров это обычное дело,обчистить стариков, одни- повышают пенсионный возраст, другие грабят по телефону ,но смысл то: тот же!
Вчера показали какие "кол-центры" работают на бандитов,ужас! И это уже 20 лет! Показали один: а таких тысячи!
Выход один: всем старикам прекратить пользоваться телефоном,когда звонят не родственники, потому как наша полиция не заточена на такую борьбу с мошенниками....
Роман Ромааан
2021-07-12 09:12:24
Люди, будьте бдительнее! Кидайте трубку, и если возникли вопросы перезванивайте по официальному телефону в банк. А мужчине, что помог пенсионеру, Вы - настоящий мужчина!
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