Добрый человек в Карелии принес деньги 78-летнему дедушке, у которого мошенники выманили все сбережения

В Петрозаводске мужчина прочитал в СМИ о пенсионере, у которого мошенники выманили все деньги, собранные на лечение, и оказал ему финансовую помощь.

Ранее "Столица на Онего" опубликовала новость с сайта МВД о том, что 78-летний пенсионер из-за мошенников лишился всех денег – 182 тысяч рублей, которые собирал на лечение.

Как рассказали в МВД, пожилому петрозаводчанину поступил звонок с незнакомого номера. Неизвестный, представившись сотрудником банка, стал задавать стандартные вопросы о состоянии счета. В ходе разговора пенсионер рассказал о своих жизненных обстоятельствах, сообщил о накоплениях. Вскоре ему заявили по телефону, что сбережения на лечение необходимо в кратчайшие сроки перевести на «безопасные» банковские счета. Он обналичил всю сумму, а затем выполнил две операции по переводу. Только спустя время пожилой человек осознал, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию.

Опубликованную новость прочитал петрозаводчанин, позвонил в редакцию, сказав, что хочет помочь пожилому человеку, и компенсировать часть украденной мошенниками суммы.

В МВД Карелии помогли найти пострадавшего от мошенников дедушку – и обратившийся в редакцию житель Карелии перевел треть потерянной суммы. Просто так, ничего не требуя взамен.

В МВД Карелии отметили, что, несмотря на чудо, которое произошло с пожилым мужчиной, нельзя терять бдительности, так как не на каждого пострадавшего найдется такой добрый человек.