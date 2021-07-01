В Карелии 78-летний пенсионер отдал мошенникам все свои деньги, которые собирал на лечение

Лжеработники банка обманули жителя Карелии, страдающего серьезным заболеванием.

По сообщению МВД Карелии, жертвой жестокого обмана стал 78-летний петрозаводчанин: он лишился 182 000 рублей. Мужчина, имея серьезное заболевание, откладывает деньги на лечение. На днях ему поступил звонок с незнакомого номера. Неизвестный, представившись сотрудником банка, стал задавать стандартные вопросы о состоянии счета. В ходе разговора пенсионер рассказал о своих жизненных обстоятельствах, сообщил о накоплениях. Вскоре ему заявили по телефону, что сбережения на лечение необходимо в кратчайшие сроки перевести на «безопасные» банковские счета. Он обналичил всю сумму, а затем выполнил две операции по переводу. Только спустя время пожилой человек осознал, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию.

За последние дни на удочку мошенников попались еще несколько жителей республики. Так, в числе потерпевших оказался 69-летний житель Петрозаводска. Ему тоже поступил звонок якобы от сотрудника банка. Мужчине сообщили, что его деньги находятся под угрозой и попросили назвать реквизиты карты. Затем он озвучил секретный код из смс-сообщения, после чего обнаружил, что с его счета списали 17 000 рублей. Действуя по аналогичной схеме, аферисты завладели деньгами ещё двоих граждан. Так, 66-летний житель Прионежского района лишился в разговоре с лже-банкиром 7575 рублей, а 67-летняя жительница Пряжи – 6 000 рублей.

В настоящее время по всем заявлениям потерпевших проводятся проверки.

Ранее жительница Карелии попыталась купить через интернет бассейн, но осталась без денег.