Жительница Карелии попыталась купить бассейн, но осталась без денег

Мошенники продолжают обманывать жителей республики, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевшая, 42-летняя женщина, обратилась в полицию Беломорска с заявлением о том, что её обманул недобросовестный продавец. Некоторое время назад она решила приобрести бассейн и нашла подходящее объявление в интернете. В ходе переписки продавец согласился выслать товар только при условии полной оплаты. Жительница Беломорска перевела на его счёт около 17 тысяч рублей, но посылку так и не получила.

Жертвой ещё одной преступной схемы оказалась другая местная жительница. Стражам правопорядка она сообщила, что с её счета было списано более 50 тысяч рублей. Как выяснилось, она получила через социальную сеть сообщение от знакомой. В ходе переписки та попросила передать ей реквизиты банковской карты якобы для перевода денег. Как только женщина это сделала, её счет обнулился. Позже она связалась с приятельницей по телефону и узнала, что ее аккаунт взломали.

В результате мошеннических действий обеим потерпевшим причинен значительный ущерб, ведётся следствие.

Полиция Карелии в очередной раз напоминает гражданам: при совершении сделок купли-продажи через интернет следует быть предельно внимательными, тщательно проверять информацию о продавце и не переводить деньги без гарантий получения товара. Соблюдать осторожность необходимо и при общении в соцсети: за любым аккаунтом может скрываться мошенник.