Реклама
Прислать новость
Заболеваемость COVID-19 в Карелии в два раза выше, чем в других регионах РФ 15
29.06.2021 19:58
Найден возможный источник зловония, беспокоящий жителей целого микрорайона в Петрозаводске 9
29.06.2021 13:45
Борьба с ковидом. Элиссан Шандалович о видах вакцин в России и о том, станет ли вакцинация обязательной
Новое
Сегодня 11:40

Жительница Карелии попыталась купить бассейн, но осталась без денег

Новости. Криминал
11:17, 30 Июня 2021
фото: © www.flickr.com/Steven Depolo

Мошенники продолжают обманывать жителей республики, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевшая, 42-летняя женщина, обратилась в полицию Беломорска с заявлением о том, что её обманул недобросовестный продавец. Некоторое время назад она решила приобрести бассейн и нашла подходящее объявление в интернете. В ходе переписки продавец согласился выслать товар только при условии полной оплаты. Жительница Беломорска перевела на его счёт около 17 тысяч рублей, но посылку так и не получила.

Жертвой ещё одной преступной схемы оказалась другая местная жительница. Стражам правопорядка она сообщила, что с её счета было списано более 50 тысяч рублей. Как выяснилось, она получила через социальную сеть сообщение от знакомой. В ходе переписки та попросила передать ей реквизиты банковской карты якобы для перевода денег. Как только женщина это сделала, её счет обнулился. Позже она связалась с приятельницей по телефону и узнала, что ее аккаунт взломали.

В результате мошеннических действий обеим потерпевшим причинен значительный ущерб, ведётся следствие.

Полиция Карелии в очередной раз напоминает гражданам: при совершении сделок купли-продажи через интернет следует быть предельно внимательными, тщательно проверять информацию о продавце и не переводить деньги без гарантий получения товара. Соблюдать осторожность необходимо и при общении в соцсети: за любым аккаунтом может скрываться мошенник.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-06-30 11:39:02
Действовать надо только наложенным платежом.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
28.06.2021, 06:40
Экскременты и трупы лошадей в районе пляжа в Петрозаводске возмутили горожан
23.06.2021, 13:18
Появились фото с места смертельного ДТП в райцентре Карелии

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»