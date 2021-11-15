Рецидивист в Карелии не оправдал доверие гостеприимных друзей

Полиция Пудожского района раскрыла кражу телефона, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района обратилась 19-летняя горожанка, сообщившая о краже ее мобильного телефона стоимостью 6 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — 39-летнего ранее судимого за кражи местного жителя. Накануне мужчина гостил у заявительницы и ее сожителя. Когда пара отправилась спать, он взял телефон хозяйки, оставленный на кухне, и на улице продал неизвестному за полторы тысячи рублей.

Мужчина признался в содеянном. Поиски телефона продолжаются. По статье «кража» возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.