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Рецидивист в Карелии не смог спокойно пройти мимо закрытого магазина

Новости. Криминал
12:36, 03 Ноября 2021
фото: © newsler.ru

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Полиция Питкярантского района раскрыла кражу из сейфа, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района с заявлением о краже обратился индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что кто-то проник в один из принадлежащих ему магазинов и похитил из сейфа почти 8 тысяч рублей.

Полицейские нашли виновного — 25-летнего ранее судимого местного жителя. Тот признался, что, проходя мимо закрытого магазина, не смог справиться с соблазном проникнуть внутрь. Он камнем разбил стекла входной двери, убедился, что сигнализация не сработала, и забрался в магазин. Там он увидел открытый сейф, взял деньги и скрылся. Сбережения мужчина потратил на продукты, сигареты и алкоголь.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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