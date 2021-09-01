Рецидивист в Карелии сорвал строительство нового дома

Полицейские Кондопоги задержали ранее судимого местного жителя за кражу строительных материалов, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района с заявлением о краже обратилась 56-летняя горожанка. Женщина рассказала, что возводит дом. В один из дней бригада строителей, приступив к наружной отделке, оставила используемые материалы на улице, а, вернувшись с обеда, обнаружила пропажу двух коробок с фасадными панелями. Причинённый ущерб превысил 6 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 39-летний ранее судимый кондопожанин. Мужчина дал признательные показания: он собирал металлолом возле строящегося дома. Увидев на земле коробки с фасадными панелями, подозреваемый унес их и спрятал в лесу. Затем нашёл желающих приобрести материалы, привёз их в город и продал. Вырученные деньги — тысячу рублей — потратил на алкоголь.

По статье «кража» возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигурант в настоящее время арестован за ранее совершённое преступление.