Рецидивист в Карелии угнал внедорожник у своего собутыльника

Пьяный мужчина без прав разъезжал на угнанном автомобиле по улицам Беломорска, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские Беломорского района расследуют уголовное дело по факту угона автомобиля. Фигурантом выступает 42-летний местный житель.

В один из августовских дней подозреваемый пил спиртное в гостях у приятеля. По версии дознания, уходя, он незаметно забрал оставленные на столе ключи от отечественного внедорожника и поехал кататься по городу.

Его манёвры привлекли внимание сотрудников ГИБДД. В ходе проверки они выяснили, что машина водителю не принадлежит. Кроме того, он не имел права и был пьян, за что был привлечен к административной ответственности.

Узнав о случившемся, владелец транспортного средства обратился в полицию с заявлением об угоне. Ранее судимый подозреваемый дал признательные показания. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.