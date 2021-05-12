Колония строгого режима примет жителя Петрозаводска, воровавшего все подряд

Житель карельской столицы выносил из квартир все, что мог – от нетбуков до продуктов питания – и теперь отправится за решетку, сообщили на сайте петрозаводского городского суда.

Петрозаводский городской суд вынес приговор ранее судимому местному жителю, обвиняемому в ряде имущественных преступлений.

Выяснилось, что в мае 2020 года, находясь в гостях, вынес из квартиры знакомых 2 смартфона, нетбук, а также продукты питания.

В другой раз, пьянствуя в квартире случайного знакомого, он дождался, когда хозяин уснул, и вытащил из карманов его одежды сотовый телефон и 1 700 рублей.

Суд приговорил петрозаводчанина к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.