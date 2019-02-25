Политолог Реут рассказал, какими должны быть траты на поездки чиновников Карелии

Известный в республике политолог Олег Реут считает, что затраты на поездки карельских чиновников на мероприятия в другие регионы и страны должны быть "разумно минимальными".

Вопрос об эффективности участия правительственных представителей в разного рода инвестиционных форумах действительно является актуальным, и он будет вставать ещё не раз.

По мнению эксперта, для полного ответа его стоит разделить на две составляющие – затраты и результаты. Эффективность любого дела измеряется соотношением этих двух параметров.

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