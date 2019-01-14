Реут проанализировал причины ухода авиакомпании S7 из Карелии

Рано или поздно российская компания S7 Airlines должна была прекратить выполнение рейсов по маршруту Москва–Петрозаводск, считает политолог и публицист Олег Реут.

По его словам, 12 января состоялся последний из запланированных рейсов. На протяжении двух лет все они были дотационными. Очевидно, что в какой-то момент в адрес S7 Airlines было бы сделано более выгодное предложение или дотации были бы прекращены.

Из сообщения республиканского правительства следует, что в бюджете региона на 2019 год средства на компенсацию расходов авиакомпании по обслуживанию авиарейсов Москва–Петрозаводск не заложены. В таких обстоятельствах S7 Airlines не намерена работать на коммерчески невыгодном направлении.

Данная история требует детального рассмотрения. И на первый план целесообразно поставить две взаимосвязанные проблемы.

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