Ревнивица в Карелии угрожала зарезать молодую соперницу

Женщина в Пудоже угрожала ножом молодой землячке, которую приревновала к своему избраннику, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района поступило заявление от 29-летней местной жительницы. Горожанка пояснила, что малознакомая женщина угрожала ей убийством.

Сотрудники уголовного розыска выяснили все обстоятельства и нашли подозреваемую. Ей оказалась 46-летняя пудожанка.

По версии полицейских, конфликт между женщинами возник на почве ревности. Они встретились, чтобы выяснить отношения. Спокойный разговор перерос в ссору, подозреваемая взяла в руки нож и угрожала убить молодую женщину.



Она испугалась за свою жизнь и направилась в полицию с заявлением. Подозреваемая во всем призналась. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело.