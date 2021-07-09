Ревность привела жителя Карелии на скамью подсудимых

Ранее судимый костомукшанин не простил своей сожительнице слова, сказанные во время пьянки, сообщили в МВД Карелии.

Весной этого года в полицию Костомукши обратились работники местной больницы. Они сообщили, что к ним поступила 40-летняя горожанка с глубокой колото-резаной раной живота. По словам сожителя, который вызвал скорую помощь, на неё напали неизвестные, когда женщина возвращалась домой.

Однако сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен сам спутник пострадавшей — 37-летний ранее судимый местный житель.

Костомукшанин сознался в содеянном и рассказал стражам правопорядка, что избранница сама его спровоцировала. Во время совместной пьянки женщина заявила, что якобы вскоре собирается посетить знакомого. Сожителя охватила ревность, он схватил нож и нанёс ей удар в живот. Потом, испугавшись, начал оказывать медицинскую помощь, однако, поняв, что женщине становится хуже, вызвал скорую.

Полученная пострадавшей травма была квалифицирована как тяжкий вред здоровью. В настоящее время жителю Костомукши предъявлено обвинение в уголовном преступлении. Судьбу фигуранта решит суд.