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Ревность привела жителя Карелии на скамью подсудимых

Новости. Криминал
10:40, 10 Июля 2021
фото: © shutterstock.com/Peefay

Ранее судимый костомукшанин не простил своей сожительнице слова, сказанные во время пьянки, сообщили в МВД Карелии.

Весной этого года в полицию Костомукши обратились работники местной больницы. Они сообщили, что к ним поступила 40-летняя горожанка с глубокой колото-резаной раной живота. По словам сожителя, который вызвал скорую помощь, на неё напали неизвестные, когда женщина возвращалась домой.

Однако сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен сам спутник пострадавшей — 37-летний ранее судимый местный житель.

Костомукшанин сознался в содеянном и рассказал стражам правопорядка, что избранница сама его спровоцировала. Во время совместной пьянки женщина заявила, что якобы вскоре собирается посетить знакомого. Сожителя охватила ревность, он схватил нож и нанёс ей удар в живот. Потом, испугавшись, начал оказывать медицинскую помощь, однако, поняв, что женщине становится хуже, вызвал скорую.

Полученная пострадавшей травма была квалифицирована как тяжкий вред здоровью. В настоящее время жителю Костомукши предъявлено обвинение в уголовном преступлении. Судьбу фигуранта решит суд.

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Комментарии

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кир
2021-07-10 11:23:22
Страна ранее судимых и ещё не сидевших, - снова повторил кот. Надоело.
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