Режим повышенной готовности из-за паводка объявлен в поселке на севере Карелии

В поселке Калевала введен режим повышенной готовности в связи с подтоплением территории поселка и местных дорог.

Администрация Калевальского района опубликовала постановление о введении режима функционирования "Повышенная готовность".

"В связи с подтоплением территорий посёлка Калевала, а также участков местных дорог в результате весеннего паводка с 18 мая и до особого распоряжения на территории Калевальского городского поселения введен режим функционирования "Повышенная готовность"", - говорится в сообщении администрации.

Ранее сообщалось, что дорогу Войница-Вокнаволок в Карелии размыло.