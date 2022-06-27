Режим повышенной пожарной готовности введен в Карелии из-за приближающихся гроз

Для недопущения ухудшения ситуации с лесными пожарами с 5 июля на территории республики по решению главы Карелии введен режим повышенной готовности, сообщили в Минприроды республики.

В Карелии преимущественно установился IV класс пожарной опасности.

Более 40 % лесных пожаров возникло по причине «сухих» гроз в результате прошедшего над республикой обширного грозового фронта. По предварительному прогнозу, в ближайшие дни грозовая активность в Карелии сохранится.

Для недопущения ухудшения ситуации с лесными пожарами с 5 июля по решению главы Карелии переведены в режим повышенной готовности органы управления и силы территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики, а также все силы и средства лиц, использующих леса.

Арендаторы лесных участков обязаны в течение двух часов с момента обращения регионального Минприроды Карелии или лесничества обеспечить направление сил и средств по сводному плану тушения лесных пожаров к местам возникновения лесных пожаров.

Минприроды напоминает, что в Карелии действует круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Обнаружив лесной пожар, любой человек в любое время суток может бесплатно позвонить на этот номер.