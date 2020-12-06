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Режим самоизоляции породил новый тип мошенничества

Новости. Общество
08:59, 07 Декабря 2020
фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Мошенники сообщают жителям России о якобы накопленных ими долгах за жилищно-коммунальные услуги во время режима изоляции и требуют оплатить поддельные квитанции.

Об этом сообщила пресс-служба банка ВТБ.

По словам экспертов по противодействию мошенническим операциям, в 2020 году злоумышленники пользуются переходом россиян на самоизоляцию или удаленную работу.

"Управляющие компании традиционно делают перерасчет за ЖКУ по итогам года, особенно если граждане несвоевременно передавали показания счетчиков воды и электроэнергии. В условиях пандемии траты на коммунальные услуги резко возросли, поэтому вопрос погашения задолженности, действительно, может быть для отдельных жильцов актуальным. Не дожидаясь конца года, мошенники проверяют горожан на бдительность", — пояснил вице-президент ВТБ и руководитель департамента эквайринга Алексей Киричек.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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