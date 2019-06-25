Подписаться
Новости. Экономика
15:58, 25 Июня 2019
фото: Столица на Онего

Резиденты ТОСЭР "Надвоицы" в Карелии могут остаться без льгот

Загрузка...

Потенциальные резиденты территории опережающего социально-экономического развития "Надвоицы" могут остаться без льгот, если не поторопятся зарегистрировать предприятия в поселке.

Это следует из сообщения министерства экономического развития Карелии об истечении срока действия особого правового режима ТОСЭР.

"Льготы во внебюджетные фонды распространяются только на резидентов, зарегистрировавшихся в первые три года существования ТОСЭР. К примеру, ТОСЭР Надвоицы зарегистрирована 19 сентября 2016 года, резиденты, которые будут зарегистрированы после 19 сентября 2019 года, не смогут воспользоваться правом на льготные отчисления во внебюджетные фонды до конца существования территории опережающего развития", – говорится в сообщении.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-06-25 16:27:31
Убрать отголоски советского вранья. "Опережающее развитие" - нарочно не придумаешь.
Марина Сухарева
2019-06-25 16:31:28
кир, точно-точно, вот в чем проблема-то! уберут"опережающее развитие" и все резиденты мухой туда ломанутся, надо было Вам раньше подсказать
кир
2019-06-25 16:57:16
Марина Сухарева, не про то. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2019, 09:15
Что не так с делом фермера Шалак?
18.06.2019, 12:46
Обнаружено тело рыбака, пропавшего на Машезере
24.06.2019, 10:45
В Карелии увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам труда
21.06.2019, 12:14
ВИДЕО: Трех человек увезли в больницу с места ДТП в Петрозаводске
20.06.2019, 16:22
В Кремле поняли, что россияне живут тяжело
19.06.2019, 15:15
Задержан серийный убийца, орудовавший в Карелии

Аналитика

24.06.2019 13:53
Обществоведение
"Общественное обсуждение" по-тихому 6
Знают ли жители Майгубы, что в окрестностях их поселка планируется строительство крупного полигона бытовых отходов?
Ни участия, ни побед 5
24.06.2019 12:48
"Всем угрожали, что пойдем следом" 4
24.06.2019 09:12
Карелия рискует остаться без "Марциальных вод"
21.06.2019 15:02
В Кремле поняли, что россияне живут тяжело 10
20.06.2019 16:22
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2019 13:23
Личное мнение
Пока первое лицо в офисе… 3
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
Без эмоций
11.06.2019 14:31
архив чтиво

Медиа

Репетиция парада с участием военной техники ко Дню города
22.06.2019 13:24
все фото и видео

Опрос

Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»