Резиденты ТОСЭР "Надвоицы" в Карелии могут остаться без льгот

Потенциальные резиденты территории опережающего социально-экономического развития "Надвоицы" могут остаться без льгот, если не поторопятся зарегистрировать предприятия в поселке.

Это следует из сообщения министерства экономического развития Карелии об истечении срока действия особого правового режима ТОСЭР.

"Льготы во внебюджетные фонды распространяются только на резидентов, зарегистрировавшихся в первые три года существования ТОСЭР. К примеру, ТОСЭР Надвоицы зарегистрирована 19 сентября 2016 года, резиденты, которые будут зарегистрированы после 19 сентября 2019 года, не смогут воспользоваться правом на льготные отчисления во внебюджетные фонды до конца существования территории опережающего развития", – говорится в сообщении.

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