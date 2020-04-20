Резкий рост розничной торговли в Карелии подтвердил прогнозы ритейлеров

Оборот розничной торговли в товарной массе в Карелии вырос в марте 2020 года на 12,1% по сравнению с февралем.

Об этом говорят данные Карелиястата.

По сравнению с мартом 2019 года рост составил 6,4%. Увеличение оборота произошло еще до введения первой нерабочей недели и режима всеобщей самоизоляции, объявленной из-за пандемии коронавируса. Большинство руководителей организаций розничной торговли в Карелии в первом квартале 2020 года ожидало сохранения или увеличения основных показателей. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".