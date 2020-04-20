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Резкий рост розничной торговли в Карелии подтвердил прогнозы ритейлеров

Новости. Экономика
09:13, 21 Апреля 2020
фото: pixabay
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Оборот розничной торговли в товарной массе в Карелии вырос в марте 2020 года на 12,1% по сравнению с февралем.

Об этом говорят данные Карелиястата.

По сравнению с мартом 2019 года рост составил 6,4%.

Увеличение оборота произошло еще до введения первой нерабочей недели и режима всеобщей самоизоляции, объявленной из-за пандемии коронавируса.

Большинство руководителей организаций розничной торговли в Карелии в первом квартале 2020 года ожидало сохранения или увеличения основных показателей.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-04-21 11:03:53
Уже всё прожрали, сейчас дожрут кредиты и... что-то будет.?
Juniper59
2020-04-21 10:27:01
Ещё бы не рост. Всю гречку с пипифаксом смели.
Эксперты это и прогнозировали?
German
2020-04-21 09:51:44
Сомнительные данные , в апреле и мае будет провал , из-за снижения покупательского спроса .
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