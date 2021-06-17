Резкий рост цен на стройматериалы поставил под угрозу стройки, финансируемые из бюджета в Карелии

Увеличение стоимости стройматериалов может привести к срыву государственных контрактов на строительство в Карелии — непредвиденные расходы мешают подрядчикам выполнить свои обязательства.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова на бизнес-форуме Северо-Западного федерального округа «Госзакупки — мост между властью и бизнесом».

«По отдельным позициям, как указывают предприниматели, рост стоимости составил 200%, что ведёт к невозможности выполнения государственных и муниципальных контрактов по заключенной цене. Подрядчики полагают, что это форс-мажорные обстоятельства, так как при заключении контракта они не могли предвидеть наступления такого события. В то же время заказчики отказываются как от пересмотра цены контракта, так и от заключения соглашений о расторжении договоров в связи с невозможностью выполнения контрактов», — пояснила Гнетова.

К каким последствиям это может привести, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».