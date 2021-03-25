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25.03.2021 19:40

Резкий рост жилищного строительства зафиксирован в Карелии

Новости. Общество
09:42, 26 Марта 2021
фото: Виталий Невар/ТАСС
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Объем введенного в эксплуатацию жилья в Карелии в январе-феврале 2021 года составил 26,3 тыс. кв. метров, что на 19,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Основная доля жилищного строительства за этот период – более 71% - была обеспечена за счет ИЖС.

Населением за свой счёт и с помощью кредитов в январе-феврале было построено 193 дома общей площадью 18,7 тыс. кв. метров, что на 2,5% больше, чем за соответствующий период 2020 года. 

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков говорил о планах правительства добиться увеличения доли ИЖС.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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