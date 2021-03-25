Резкий рост жилищного строительства зафиксирован в Карелии

Объем введенного в эксплуатацию жилья в Карелии в январе-феврале 2021 года составил 26,3 тыс. кв. метров, что на 19,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Основная доля жилищного строительства за этот период – более 71% - была обеспечена за счет ИЖС. Населением за свой счёт и с помощью кредитов в январе-феврале было построено 193 дома общей площадью 18,7 тыс. кв. метров, что на 2,5% больше, чем за соответствующий период 2020 года. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков говорил о планах правительства добиться увеличения доли ИЖС. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".