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Резкий спад ИЖС в Петрозаводске замедлился, началось восстановление

Новости. Общество
12:14, 22 Октября 2020
фото: Виктор Клюшкин/ ТАСС
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Индивидуальное жилищное строительство в Карелии, резко сократившееся в первом полугодии, к осени начало восстанавливаться.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-сентябрь 2020 года.

В первом полугодии общая площадь жилых домов, построенных за счет ИЖС, сократилась на 65,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но летом отрасль частично компенсировала этот спад и по итогам 9 месяцев сокращение составило 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За январь-сентябрь жители Карелии за свой счёт и с помощью кредитов построили 807 домов, общей площадью 83,3 тыс. кв. метров.

Ранее власти Петрозаводска заявили, что они рассматривают возможность расширения границ города за счет создания новых зон индивидуального жилищного строительства.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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