Резко сократились поступления в бюджет Карелии почти по всем имущественным налогам

Поступления в бюджет Карелии за счет налогов на имущество физических и юридических лиц за первые 2 месяца 2021 года сократились на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорят данные Минфина об исполнении консолидированного бюджета республики за январь-февраль.

Сокращение произошло почти по всем имущественным налогам.

Платежи по земельному налогу упали на 42%, транспортному налогу – на 28%, налогу на игорный бизнес – на 20%.

О других потерях бюджета читайте в интернет-газете "Вести Карелии".