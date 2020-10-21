Резкое повышение цен на интернет объяснили коронавирусом

На фоне пандемии коронавируса операторы сетей будут повышать тарифы на интернет и сотовую связь.

Как сообщает "Вечерняя Москва", об этом заявил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

"Очевидно, что “карантинный” рост спроса и требований к скорости, отказоустойчивости и качеству интернета привел к тому, что операторам и онлайн-платформам приходится инвестировать в развитие сетей и сервисов, чтобы продолжать оказывать услуги населению на высоком уровне. Как следствие планов по апгрейду и инвестициям — планы по повышению тарифов в 2021 году", — сказал Плуготаренко.

На сколько повысятся цены, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".