Резкое сокращение уличной преступности зарегистрировано в Карелии

В Карелии отмечается снижение числа преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах.

Об этом говорится в отчете об итогах борьбы с преступностью за 9 месяцев 2022 года, опубликованном на официальном сайте МВД республики.

За это время в Карелии было зарегистрировано 3264 преступления в общественных местах и еще 1312 — на улицах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это меньше, соответственно, на 10,7% и 18,3%.

МВД также отмечает в целом снижение общего числа зарегистрированных преступлений в Карелии.

Например, стало на 20% меньше краж, на 42% — фактов присвоения имущества, в 2 раза сократилось количество разбойных нападений и более чем на 60% — число поджогов.

Также сократилось число преступлений против личности (на 14,8%), в том числе, убийств (на 12,5%).