Результаты создания первых ТОСЭР в Карелии подсчитали в рублях и рабочих местах

Создание первых трех территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Карелии позволило привлечь около 2 млрд рублей инвестиций.

Об этом сообщил сегодня на онлайн-заседании правительства Карелии глава Минэкономразвития республики Олег Ермолаев. Он оценил результаты создания ТОСЭР "Кондопога", "Костомукша" и "Надвоицы".

"Всего зарегистрировано 12 резидентов, объем инвестиций около 2 млрд рублей, создано 229 рабочих мест, и это действительно существенно", - сказал Ермолаев.

По его словам, в первом полугодии были достигнуты договоренности о размещении на ТОСЭР еще 5 компаний.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".