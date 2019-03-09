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Новости. Общество
19:40, 09 Марта 2019
фото: РИА Новости / Алексей Даничев

РИА Новости / Алексей Даничев

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В стихотворении артист отметил, что зачастую именно представительницы прекрасного пола избивают мужчин.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своём "инстаграме" написал стихотворение, посвящённое 8 Марта, передает "Лайф".

Музыкант решил затронуть в тексте тему домашнего насилия, отметив, что зачастую именно женщины избивают мужчин.

— О домашнем, так сказать, насилии.

Здесь расклад по-прежнему таков:

Хоть кого спроси, но в сказочной России,

Чаще бабы лупят мужиков, — написал Шнуров.

В тексте он описал историю женщины весом в "центнер", которая избивала своего мужа, чтобы тот не выпивал со своими друзьями. В конце артист считает необходимым поздравлять женщин с праздником, "чтобы не валяться по больницам".

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