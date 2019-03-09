РИА Новости / Алексей Даничев

Новости по теме
Загрузка...
В стихотворении артист отметил, что зачастую именно представительницы прекрасного пола избивают мужчин.
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своём "инстаграме" написал стихотворение, посвящённое 8 Марта, передает "Лайф".
Музыкант решил затронуть в тексте тему домашнего насилия, отметив, что зачастую именно женщины избивают мужчин.
— О домашнем, так сказать, насилии.
Здесь расклад по-прежнему таков:
Хоть кого спроси, но в сказочной России,
Чаще бабы лупят мужиков, — написал Шнуров.
В тексте он описал историю женщины весом в "центнер", которая избивала своего мужа, чтобы тот не выпивал со своими друзьями. В конце артист считает необходимым поздравлять женщин с праздником, "чтобы не валяться по больницам".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.03.2019, 13:10
05.03.2019, 13:05
02.03.2019, 12:08
05.03.2019, 11:56
04.03.2019, 12:37
04.03.2019, 09:25
Аналитика
07.03.2019 14:07
Обществоведение
Как в горсуде Петрозаводска священнику Ивану Петунову ужесточили режим наказания.
05.03.2019 13:05
05.03.2019 11:56
01.03.2019 12:44
Чтиво
06.03.2019 13:45
Личное мнение
В этом году Петрозаводск отметит полувековой юбилей мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы".
01.03.2019 12:07
28.02.2019 19:31
28.02.2019 13:03
Медиа
04.03.2019 16:26
Опрос
Будете ли вы поститься?
Комментарии