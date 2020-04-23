Риэлторы Карелии обратились к главе республики за помощью

Предприниматели, осуществляющие операции с недвижимостью, просят главу Карелии Артура Парфенчикова оказать им поддержку в период пандемии коронавируса.

Рэлтерское сообщество республики направило в адрес руководителя региона обращение с просьбой рассмотреть предложение о включении их бизнеса в Список отдельных сфер деятельности, которые наиболее пострадали в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции для оказания первоочередной адресной поддержки. Правительство РФ не включило субъекты, осуществляющих деятельность по операциям с недвижимым имуществом, в этот список. Тем не менее, в период наступившего экономического кризиса, потребность в поддержке риелторов для реализации национальных проектов, для осуществления внутренней экономической деятельности. И речь не только о продаже квадратных метров, а о реализации строительных проектов, заработке людей, связанных напрямую или косвенно с поставкой услуг, говорится в обращении.

"Специфика деятельности по сопровождению операций на рынке недвижимости связана с привлечением финансовых инструментов, а также участием в обороте имеющихся объектов недвижимости, реализации государственных программ для приобретения жилья, поддержкой формирующей экономическое благосостояние страны, строительной отрасли, созданием инфраструктуры и новых рабочих мест. В текущем состоянии рынка все технологические прорывы нацелены только лишь на ускорение процессов и не учитывают многие потребности потенциальных участников рынка недвижимости. Банковское сообщество и строительные компании рассматривают агентства недвижимости, как неотъемлемую часть своей деятельности, на которых сосредоточены до 50 процентов продаж", - пишут предприниматели, работающие на рынке недвижимости.

Кроме этого ряд задач государственной важности, включая отчетности перед Росфинмониторингом, Росстатом, Роскомнадзором, также ложатся на плечи предпринимателей, руководителей агентств недвижимости.

Риэлторы отметили, что их бизнес, был и остается социально значимым. Основным потребителем услуг на рынке операций с недвижимым имуществом являются граждане. В сложившейся на сегодняшний день ситуации наблюдается существенный отток заказчиков услуг, однако сохраняются обязательства субъектов предпринимательской деятельности перед государством, своими работниками, партнерами (порталами, банками, страховыми компаниями).

"В настоящий момент в сфере агентских услуг по сопровождению сделок по продаже недвижимости работают более 700 человек, дополнительно, кроме указанного количества агентов по недвижимости, 200 человек — это технический персонал (юристы, бухгалтеры, секретари, маркетологи и др). И нам очень хотелось бы сохранить рабочие места и выполнить все свои обязательства перед работниками, бюджетом, банками, что очень тяжело сделать в связи с приостановлением деятельности на период введения в регионе ограничительных мер. Включение в Список отдельных сфер деятельности нашу деятельность помогло бы нам получить адресную поддержку от государства, для выполнения всех своих обязательств и сохранения рабочих мест",- уверены риэлторы.

Обращение подписали такие петрозаводские компании, как ООО "Баренц Недвижимость", (АН "Баренц Групп"), ООО "Метраж" (АН "Метраж"), ИП Копылов Алексей Алексеевич (Риэлтерское бюро Копылова), ИП Грудницая А.А. (АН "Город"), ООО "Недвижимость и Инвестиции" (АН "Недвижимость и Инвестиции"), ИП Дианова Ирина Евгеньевна (АН "Лидер"), ООО "Регион", ООО "МФЦН", Группа компаний "Недвижимость Карелии", Century 21 Alfa.

Ранее правительство Карелии предложило меры поддержки арендаторам госимущества.