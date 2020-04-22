Правительство Карелии предложило меры поддержки арендаторам госимущества

Арендаторы госимущества из-за пандемии коронавируса смогут получить отсрочку платежей, освободиться от уплаты арендных платежей и уменьшить выплаты на 50 %.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление Правительства "О некоторых вопросах аренды государственного имущества Республики Карелия". Документом закреплены виды имущественной поддержки, которые предоставляются арендаторам госимущества в условиях пандемии коронавируса. Это отсрочка платежей, освобождение от уплаты арендных платежей и уменьшение арендной платы на 50 %.

Отсрочка платежей по договорам аренды госимущества Карелии, которое находится в собственности республики (в том числе земельные участки), предоставляется субъектам малого и среднего бизнеса, включенным в единый реестр субъектов МСП, независимо от вида экономической деятельности по ОКВЭД, а также от включения имущества в Перечень имущества для МСП. На этот вид поддержки могут претендовать также некоммерческие организации.

Отсрочка платежа оформляется посредством заключения дополнительного соглашения к договору аренды на основании заявления, поданного в Министерство имущественных и земельных отношений РК, в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления. Отсрочка предоставляется за период с 12 марта 2020 года по 1 октября 2020 года на срок, предложенный арендатором, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Важно, что основания для отказа в предоставлении отсрочки исключены, а за задолженность, которая возникла у арендатора с 12 марта, начисление пени и штрафных санкций на период отсрочки не производится.

На освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды государственного имущества, составляющего государственную казну республики (в том числе земельных участков), имеют право субъекты малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют виды деятельности в следующих сферах: автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма, гостиничный бизнес, общественное питание, организация дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения, организация конференций и выставок, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Период предоставления меры поддержки - с 1 апреля по 30 июня включительно.

Льготой в части уменьшения арендной платы на 50% по договорам аренды госимущества, составляющего государственную казну республики (за исключением земельных участков), могут воспользоваться иные арендаторы, в том числе некоммерческие организации. Воспользоваться льготой можно в такой же временной период - с 1 апреля по 30 июня включительно.

Как и отсрочка платежей, эти виды поддержки оформляются дополнительным соглашением к договору аренды на основании заявления, поданного в министерство, в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления.

Органам исполнительной власти республики рекомендовано обеспечить предоставление подведомственным учреждениям и предприятиям отсрочки уплаты арендных платежей по договорам аренды государственного имущества Карелии, закрепленного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за такими учреждениями и предприятиями: за период с 12 марта 2020 года по 1 октября 2020 года на срок, предложенный арендатором, но не позднее 31 декабря 2021 года путем заключения дополнительных соглашений к договорам аренды.

Органам местного самоуправления республики рекомендовано принять муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы аренды муниципального имущества.