Риелторы обнаружили резкое увеличение спроса среди жителей Петербурга на квартиры в Карелии

Эксперты рынка недвижимости заметили рост миграции населения Санкт-Петербурга в регионы Северо-Запада России, в том числе, в Карелию.

Об этом сообщил РБК руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.



По его словам, в августе текущего года число запросов петербуржцев на съемное жилье в Карелии увеличилось в 1,7 раза относительно августа прошлого года.

Экономия на аренде квартиры по сравнению с Петербургом будет примерно двукратной, отмечают эксперты рынка недвижимости.

«Если в Северной столице средняя „однушка“ обойдется в 23,5 тыс. руб. в месяц, то в Пскове, Великом Новгороде и Петрозаводске — в 14, 11 и 10 тыс. руб. соответственно. То есть, сдавая „однушку“ в Питере, в этих городах можно рассчитывать и на полноценную двухкомнатную, а в ряде случаев и на трехкомнатную квартиру», —подсчитал руководитель аналитического центра Циан Алексей Попов.



Он также отметил интерес жителей Петербурга к покупке недвижимости в Петрозаводске.

«В Санкт-Петербурге сейчас квадратный метр в готовых домах стоит в среднем 160 тыс. руб., а в столицах соседних субъектов СЗФО — значительно меньше: от 70 тыс. руб. за кв. м в Петрозаводске, до 55 тыс. руб. за кв. м. в Пскове и Великом Новгороде. Правда, и выбор качественных объектов в региональных центрах будет меньше», — резюмировал руководитель аналитического центра «Циан».