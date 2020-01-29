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Рита Дакота полностью обнажилась (ФОТО)

Новости. Общество
21:30, 29 Января 2020
фото: https://www.instagram.com/ritadakota/
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Звезда устроила откровенную фотосессию.

Певица полностью разделась перед камерой, пишет Cosmopolitan.

Бывшая супруга Влада Соколовского не скрывает свои татуировки. Звезда признается, что большую часть рисунков на теле сделала во времена рокерской юности, когда она выступала в группе "Монро".

"Иногда мне так хочется красивого "чистого" женского тела. Хочется пёстрое платье, которые я не ношу, потому что по цветовой гамме оно не сочетается с цветным рукавом", – сообщила Дакота.

Несмотря на изменившееся отношение к татуировкам, звезда призналась, что воспринимает рисунки на теле как "книгу жизни", которая зафиксировала ее неверные решения и верные процессы.

"Не жалею о татуировках, не жалею о браке с Соколовским, не жалею об ошибках, о косяках, ни о чем не жалею", – разоткровенничалась певица.

 

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