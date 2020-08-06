890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водитель в Петрозаводск перекрыл дорогу машине скорой помощи (ВИДЕО) 4
Сегодня 11:00
Парфенчиков рассказал, как карельские коровы вывели Карелию в лидеры 8
Сегодня 15:56
Глава Карелии рассказал еще о 13 жертвах COVID-19, которые не вошли в статистику 4
Сегодня 10:32
Ирина Мирошник: "Визитной карточке Петрозаводска вернули исторический облик" 11
Сегодня 13:11
Опасную продукцию обнаружили в одном из детсадов Петрозаводска 1
Сегодня 13:54
Депутат нашел способ защитить от голубей отремонтированные фасады домов в Петрозаводске 13
Сегодня 13:31

Ритуальная фирма переделала катафалк в дрифт-автомобиль (ВИДЕО)

Новости. Общество
23:30, 06 Августа 2020
фото: © кадр из видео
Загрузка...

По просьбе похоронной компании универсал Toyota Crown был модифицирован – смотрите, что из этого получилось.

Ритуальная фирма попросила модифицировать японский автомобиль, пишет auto.mail.ru.

На выставке "Некрополь-Приморье 2020" под Владивостоком был представлен модифицированный универсал Toyota Crown в кузове S130.

Автомеханик Игорь Миронов рассказал, что это катафалк, который принадлежит ритуальный фирме. Она решила переделать его в дрифт-автомобиль.

"Мы выполнили занижение автомобиля, заменили почти всю ходовую часть, пружины, задний мост, редуктор. Очень сложной была работа с трансмиссией – был симбиоз двух трансмиссий. Получился интересный результат. Автомобиль достаточно неплохо себя ведет, жесткий на дороге", – рассказал механик о работах над автомобилем в видеоролике в "Инстаграме".

"Он может ставиться боком достаточно неплохо, делать перекладки – все, что должен делать подготовленный автомобиль для дрифта", – отметил Миронов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
30.07.2020, 16:38
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
02.08.2020, 13:36
Молодой человек бросился под колеса авто в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

05.08.2020 16:14
Обществоведение
Затянувшееся дело 1
Дело молодого петрозаводчанина, которого избил мастер единоборств, спортсмен Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали уже несколько раз.
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 6
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 5
04.08.2020 13:56
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 2
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»