Ритуальная фирма переделала катафалк в дрифт-автомобиль (ВИДЕО)

По просьбе похоронной компании универсал Toyota Crown был модифицирован – смотрите, что из этого получилось.

Ритуальная фирма попросила модифицировать японский автомобиль, пишет auto.mail.ru.

На выставке "Некрополь-Приморье 2020" под Владивостоком был представлен модифицированный универсал Toyota Crown в кузове S130.

Автомеханик Игорь Миронов рассказал, что это катафалк, который принадлежит ритуальный фирме. Она решила переделать его в дрифт-автомобиль.

"Мы выполнили занижение автомобиля, заменили почти всю ходовую часть, пружины, задний мост, редуктор. Очень сложной была работа с трансмиссией – был симбиоз двух трансмиссий. Получился интересный результат. Автомобиль достаточно неплохо себя ведет, жесткий на дороге", – рассказал механик о работах над автомобилем в видеоролике в "Инстаграме".

"Он может ставиться боком достаточно неплохо, делать перекладки – все, что должен делать подготовленный автомобиль для дрифта", – отметил Миронов.