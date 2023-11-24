Рядом с ГИБДД в Петрозаводске водители спокойно и безнаказанно паркуются на газонах

Автомобиль припарковали на газоне у дома в районе улицы Ленинградской.

Читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию фото, на котором видно, что автомобиль припаркован на газоне у многоквартирного дома на Ленинградской 18.

«Вот так постоянно паркуется кто-то из жильцов нашего дома, а то, что это газон — ничего страшного, от природы не убудет. Такое ощущение, что по этому владельцу давно плачут штрафы… Гибдд, ау, это всего в 150 метрах от вас. Безнаказанность порождает вот такое неуважение к закону!», — написал возмущенный очевидец.