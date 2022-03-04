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Рядом с Карелией зафиксировано землетрясение

Новости. Происшествия
15:17, 05 Марта 2022
фото: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000h27r/executive

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Землетрясение произошло в окрестностях города Кировска на Кольском полуострове.

Рядом с Карелии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4 балла. Согласно данным американских сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 21 километре от города Кировск на Кольском полуострове.

Подземные толчки были зарегистрированы в ночь на 5 марта. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

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