Рядом с Карелией зафиксировано землетрясение

Землетрясение произошло в окрестностях города Кировска на Кольском полуострове.
Рядом с Карелии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4 балла. Согласно данным американских сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 21 километре от города Кировск на Кольском полуострове.
Подземные толчки были зарегистрированы в ночь на 5 марта. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
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