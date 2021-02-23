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"РКС-Петрозаводск" инвестируют в тепловые сети города больше 167 млн рублей

Новости. Общество
17:32, 24 Февраля 2021
фото: «РКС-Петрозаводск»
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В этом году "РКС-Петрозаводск" планируют вложить в модернизацию сетей и котельных города 167 миллионов 329 тысяч рублей.

АО "ПКС-Тепловые сети" заменят более 4 километров сетей. Модернизация сетей предстоит на ул. Пробная, Лесном проспекте, ул. Владимирская, Октябрьском проспекте. В районе улицы Белинского планируется строительство сетей теплоснабжения, модернизация коснется и тепловых камер по адресам: Лососинская набережная, ул. Перттунена и ул. Жуковского. С целью повышения надежности теплоснабжения обновят оборудование на котельной, расположенной на ул. Онежская флотилия. Техническое перевооружение ждет котельную по ул. Ломоносова, здесь планируют установить дополнительный котел, монтировать теплообменники и другое вспомогательное оборудование в связи с застройкой в районе Кукковка.

Сегодня Тепловые сети отмечают свой 59-й День рождения. Уже шестой десяток лет предприятие беспрерывно обеспечивает теплом петрозаводчан. АО "ПКС-Тепловые сети" обслуживают 16 котельных и 277 км сетей в двухтрубном исчислении. Благодаря Тепловым сетям Петрозаводск больше не дышит дымом угольных котельных – все котельные в городе переведены на газ. Немало средств и человеческого труда было вложено в то, чтобы петрозаводчане жили в комфорте.

Предприятию и сотрудникам желают процветания, осуществления всех планов: модернизации и строительства надежных сетей и объектов.

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