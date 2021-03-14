"РКС-Петрозаводск" опубликовали график приема директоров

"РКС-Петрозаводск" продолжает вводить послабления ограничений, связанных с приемом граждан.

В конце февраля очный прием клиентов возобновили Центры Единого Обслуживания, расположенные по адресам ул. Гоголя, д. 60 (ООО "КРЦ" и АО "ПКС-Водоканал") и ул. Кирова, д. 49а (ООО "Энергокомфорт. Карелия").

В любое время задать вопрос ООО "Энергокомфорт. Карелия" можно на официальном сайте https://energokomfort-karelia.ru/ (форма "Задать вопрос") или по электронной почте electra@ek.karelia.ru. Вопросы к Водоканалу потребители так же могут задавать на сайте http://pks-vodokanal.ru/ или по почте pwc-secretary@rks.karelia.ru. Звонки клиентов принимает колл-центр "ЦЕО". Позвонив по номеру 56-04-31, вы можете передать показания, задать интересующий вас вопрос и заказать платные услуги.

Уже на этой неделе директоры "РКС-Петрозаводск" готовы принимать клиентов по вопросам, которые дистанционно, а также в Центрах Единого Обслуживания, решить не удалось. Группа компаний опубликовала обновленный график личного приема граждан.

Если у вас есть вопросы, касающиеся компаний АО "ПКС-Водоканал", АО "ПКС-Тепловые сети", ООО "Энергокмофорт. Карелия" и ООО "КРЦ", вы можете записаться на прием к директорам по направлениям и решить вопрос лично. Обратите внимание, что на прием к директору необходимо прийти с письменным заявлением-пояснением сути вопроса, это нужно для дальнейшей работы с обращением.

"РКС-Петрозаводск" - открытая группа компаний, сотрудники РКС всегда готовы помочь клиентам. Если у вас есть вопросы к компании, воспользуйтесь удобным для вас способом связи.

Также "РКС-Петрозаводск" напоминает: еще на два дня, 15 и 16 марта, Центр Единого Обслуживания ООО "Энергокомфорт. Карелия", расположенный по адресу ул. Кирова, д.49а, продлевает режим работы. Клиентов в ЦЕО будут принимать с 8.30 до 19.00.