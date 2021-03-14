Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Какой диалог может быть, если у вас протокол подготовлен заранее?" 5
14.03.2021 17:22
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
Новое
Сегодня 15:15
Следком Карелии прокомментировал арест хозяина торгового центра "Ягуар" 6
Сегодня 11:17
Голый мужчина пробежался по Красной площади, начитавшись Достоевского 2
14.03.2021 21:40
Торговый центр "Ягуар" привел хозяина к аресту 6
Сегодня 06:20
Лидер КПРФ Зюганов предложил ввести повышенный налог для "подозрительно богатых" 3
14.03.2021 19:40
Как вы оцениваете работу Ларисы Бойченко на посту Уполномоченного по правам человека в Карелии? (ОПРОС) 20
Сегодня 11:54

"РКС-Петрозаводск" опубликовали график приема директоров

Новости. Общество
16:30, 15 Марта 2021
Загрузка...

"РКС-Петрозаводск" продолжает вводить послабления ограничений, связанных с приемом граждан.

В конце февраля очный прием клиентов возобновили Центры Единого Обслуживания, расположенные по адресам ул. Гоголя, д. 60 (ООО "КРЦ" и АО "ПКС-Водоканал") и ул. Кирова, д. 49а (ООО "Энергокомфорт. Карелия").

В любое время задать вопрос ООО "Энергокомфорт. Карелия" можно на официальном сайте https://energokomfort-karelia.ru/ (форма "Задать вопрос") или по электронной почте electra@ek.karelia.ru. Вопросы к Водоканалу потребители так же могут задавать на сайте http://pks-vodokanal.ru/ или по почте pwc-secretary@rks.karelia.ru. Звонки клиентов принимает колл-центр "ЦЕО". Позвонив по номеру 56-04-31, вы можете передать показания, задать интересующий вас вопрос и заказать платные услуги.

Уже на этой неделе директоры "РКС-Петрозаводск" готовы принимать клиентов по вопросам, которые дистанционно, а также в Центрах Единого Обслуживания, решить не удалось. Группа компаний опубликовала обновленный график личного приема граждан.

Если у вас есть вопросы, касающиеся компаний АО "ПКС-Водоканал", АО "ПКС-Тепловые сети", ООО "Энергокмофорт. Карелия" и ООО "КРЦ", вы можете записаться на прием к директорам по направлениям и решить вопрос лично. Обратите внимание, что на прием к директору необходимо прийти с письменным заявлением-пояснением сути вопроса, это нужно для дальнейшей работы с  обращением.

"РКС-Петрозаводск" - открытая группа компаний, сотрудники РКС всегда готовы помочь клиентам. Если у вас есть вопросы к компании, воспользуйтесь удобным для вас способом связи.

Также "РКС-Петрозаводск" напоминает: еще на два дня, 15 и 16 марта, Центр Единого Обслуживания ООО "Энергокомфорт. Карелия", расположенный по адресу ул. Кирова, д.49а, продлевает режим работы. Клиентов в ЦЕО будут  принимать с 8.30 до 19.00.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов

Аналитика

Сегодня 13:00
Капитал
"Боль в спине? Лечите правильно!"
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
Торговый центр "Ягуар" привел хозяина к аресту 6
Сегодня 06:20
"Убежден в своей невиновности и буду защищать ее в суде" 8
12.03.2021 16:45
Когда вепсский лес шумит и не слышит 19
12.03.2021 15:50
Дети-сироты остаются бездомными
12.03.2021 14:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:20
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
Сегодня 15:15
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
11.03.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»