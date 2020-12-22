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"РКС-Петрозаводск" приглашает на экскурсию по водоканалу

Новости. Общество
13:24, 23 Декабря 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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В этом году во время новогодних каникул развлечений будет немного: кафе, кинотеатры и музеи закроются.

Но "РКС-Петрозаводск" свои двери закрывать не собираются – Водоканал приглашает вас на виртуальную экскурсию 360 градусов. Вам расскажут о том, как очищается вода, поступающая по трубам в дома Петрозаводска, а увидеть процесс вы сможете сами! Если открыть видео на стационарном компьютере, подробно рассмотреть объекты можно, зажав и удерживая левую кнопку мыши, а если видео открыть с помощью смартфона или планшета, то картинка на экране будет автоматически перемещаться вместе с вами (попробуйте покрутиться вокруг своей оси с гаджетом в руках). Если у вас есть шлем или очки виртуальной реальности, воспользуйтесь ими!

АО "ПКС-Водоканал" подает в город чистую, питьевую воду, что ежедневно подтверждается с помощью исследований лаборатории контроля и качества воды. Прежде чем попасть из Онежского озера в дома петрозаводчан, вода проходит несколько ступеней очистки. Подробнее об этом вы сможете узнать из шестиминутного ролика по ссылке. Экскурсия понравится и детям, и взрослым. Желаем вам приятного просмотра!

 

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