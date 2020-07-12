"РКС-Петрозаводск" приглашает на работу в автотранспортный цех

В современную, надежную компанию требуются водители автомобиля 4 разряда и машинист бульдозера 6 разряда.

"Российские коммунальные системы" – крупнейший оператор водоснабжения и водоотведения в России. В АО "ПКС-Водоканал" ждут ответственных специалистов, желающих работать в стабильной компании. Предприятие предоставляет сотрудникам полный соц. пакет и один из лучших в Карелии коллективных договоров.

Водитель автомобиля 4 разряда

Количество требуемых работников: 2

Обязанности:

• Управление автомобилями всех типов, грузоподъемностью от 10 до 40 тонн

• Знание устройства а/м КАМАЗ, ЗИЛ

• Умение производить первичный ремонт а/м

Требования:

• Наличие водительского удостоверения "В" и "С"

• Среднее профессиональное образование

• Отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья

• Требуемый опыт работы от 1 года

• Постоянная занятость, полный день

Машинист бульдозера 6-го разряда

Количество требуемых работников: 1

Обязанности:

• Перемещение грунтов и планировка площадей отвалов, складов

• Участие в ремонте и обслуживании техники

• Ведение установленной технической документации

Требования:

• Знание технического устройства бульдозера Б-10 и др. самоходной техники

• Наличие действующего удостоверения "тракторист-машинист", а также машиниста экскаватора

• Опыт работы машинистом бульдозера марки Б-10, а также другой самоходной техники

• Знание технического устройства бульдозера Б-10, а также другой самоходной техники

• Отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья

• Требуемый опыт работы от 1 года

• Постоянная занятость, полный день

По всем вопросам обращайтесь к начальнику автотранспортного цеха АО "ПКС-Водоканал" Роману Владимировичу Панкратьеву по телефону +7 (8142) 52-54-23.