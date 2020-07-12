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"РКС-Петрозаводск" приглашает на работу в автотранспортный цех

Новости. Общество
09:24, 13 Июля 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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В современную, надежную компанию требуются водители автомобиля 4 разряда и машинист бульдозера 6 разряда.

"Российские коммунальные системы" – крупнейший оператор водоснабжения и водоотведения в России. В АО "ПКС-Водоканал" ждут ответственных специалистов, желающих работать в стабильной компании. Предприятие предоставляет сотрудникам полный соц. пакет и один из лучших в Карелии коллективных договоров.

Водитель автомобиля 4 разряда

Количество требуемых работников: 2

Обязанности:

• Управление автомобилями всех типов, грузоподъемностью от 10 до 40 тонн
• Знание устройства а/м КАМАЗ, ЗИЛ
• Умение производить первичный ремонт а/м

Требования:

• Наличие водительского удостоверения "В" и "С"
• Среднее профессиональное образование
• Отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья
• Требуемый опыт работы  от 1 года
• Постоянная занятость, полный день

Машинист бульдозера 6-го разряда

Количество требуемых работников: 1

Обязанности:

• Перемещение грунтов и планировка площадей отвалов, складов
• Участие в ремонте и обслуживании техники
• Ведение установленной технической документации

Требования:

• Знание технического устройства бульдозера Б-10 и др. самоходной техники
• Наличие действующего удостоверения "тракторист-машинист", а также машиниста экскаватора
• Опыт работы машинистом бульдозера марки Б-10, а также другой самоходной техники
• Знание технического устройства бульдозера Б-10, а также другой самоходной техники
• Отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья
• Требуемый опыт работы от 1 года
• Постоянная занятость, полный день

По всем вопросам обращайтесь к начальнику автотранспортного цеха АО "ПКС-Водоканал" Роману Владимировичу Панкратьеву по телефону +7 (8142) 52-54-23.

 

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Комментарии

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2020-07-13 09:32:06
Агрикалчнутым интеллектуалам это не подходит. Они лучше донать будут в интернете и стишки вслух читать.
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