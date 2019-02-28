"РКС-Петрозаводск" принимает заявки на "Капитошкины уроки"

Весной "РКС-Петрозаводск" реализует новый проект для детей – "Капитошкины уроки".

И это не просто уроки, а познавательная интерактивная игра с загадками. За 40 минут ребята узнают, откуда берется вода в кране, что такое канализация и почему так важно очищать воду.

Вместе с веселым Капитошкой дети отправятся в веселое путешествие по Петрозаводску, узнают все "подземные" секреты о водопроводе и даже создадут своего личного Капитошку на память.

Программа предназначена для учеников 1-2 классов средних школ и воспитанников подготовительных групп детских садов. Уроки будут проводиться в образовательных учреждениях бесплатно.

Если вы хотите, чтобы такой урок состоялся в группе или классе ваших детей, отправляйте заявку на электронную почту d.loginova@rks.karelia.ru. В заявке должны быть указаны: школа, класс, номер телефона для связи.

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