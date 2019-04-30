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Новости. Общество
12:59, 30 Апреля 2019

РКС-Петрозаводск за промышленное водоиспользование без нарушений

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Ужесточение природоохранного законодательства и усиление контроля деятельности промышленного бизнеса обсудили за круглым столом представители федеральной службы по надзору в сфере природопользования, инвестиционного портала республики Карелия, контролирующих органов и  специалисты "РКС-Петрозаводск" на семинаре, организованном компанией "Альминда".

Промышленное производство наносит вред окружающей среде, если не использует локальные очистные сооружения. Компании, деятельность которых связана с производством, являются объектами повышенного государственного контроля и должны нести ответственность  за утилизацию отходов в рамках действующего законодательства. К сожалению, многих компаний не пугают ужесточение законов в области водоснабжения и водоотведения и многомиллионные штрафы, они продолжают засорять водоемы, делая воду непригодной для питья и бытового использования. Если бизнес приносит прибыль, даже с учетом расходов на штрафы,  - зачем тратить средства на дорогостоящие очистные сооружения? "ПКС-Водоканал" категорически против такого подхода.

Защита окружающей среды  - одна из базовых задач "РКС-Петрозаводск". В 2014 году АО "ПКС-Водоканал" обновили все системы городских водоочистных сооружений, чтобы исключить сброс промывных вод в Онежское озеро. В 2017 году были полностью модернизированы канализационные очистные сооружения, с целью сохранения Онеги от вредных выбросов. Проекты дорогостоящие, с привлечением инвесторов. Чтобы реконструировать КОС без остановки деятельности по очистке городских стоков, был привлечен грант Министерства окружающей среды Финляндии в размере 7 млн. евро. 176 млн рублей были вложены АО "ПКС-Водоканал". Установка локальных очистных сооружений, или их реконструкция, требует внушительных вложений. Но это необходимость, чтобы развивать бизнес в рамках закона и с чистой совестью.

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