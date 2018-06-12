Робби Уильямс выступит на открытии чемпионата мира по футболу в Москве

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Музыкант Робби Уильямс заявил, что испытывает восторг от того, что ему предстоит визит в Россию.
До старта чемпионата мира по футболу остаются считанные дни: уже 14 июня пройдет первый матч между сборной России и Саудовской Аравии. На церемонии открытия соревнований выступит британский певец Робби Уильямс, сообщает Cosmopolitan.
"Я в восторге, что снова приеду в Россию! Я многого достиг в жизни, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 000 зрителей — это просто моя детская мечта", — цитирует слова певца пресс-служба ФИФА.
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