Робби Уильямс выступит на открытии чемпионата мира по футболу в Москве

Музыкант Робби Уильямс заявил, что испытывает восторг от того, что ему предстоит визит в Россию.

До старта чемпионата мира по футболу остаются считанные дни: уже 14 июня пройдет первый матч между сборной России и Саудовской Аравии. На церемонии открытия соревнований выступит британский певец Робби Уильямс, сообщает Cosmopolitan.

"Я в восторге, что снова приеду в Россию! Я многого достиг в жизни, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 000 зрителей — это просто моя детская мечта", — цитирует слова певца пресс-служба ФИФА.