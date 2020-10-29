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Родильный дом им.Гуткина в Петрозаводске переделывают под ковид-центр

Новости. Общество
08:30, 30 Октября 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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По приказу Минздрава Карелии родильный дом им. Гуткина К.А. с 1 ноября начинает приём пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщается в паблике медицинского учреждения.

"Приём беременных, рожениц и родильниц будет осуществляться в Республиканском Перинатальном центре", - написано на странице родильного дома в соцсети.

О возобновлении работы Родильного дома как акушерского стационара пообещали сообщить заранее.

Отметим, что в одном из своих интервью глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков говорил, что если понадобится, то принять ковидных больных готов роддом имени Гуткина.

На вопрос: Ничего, что это здание находится в самом центре Петрозаводска?

Михаил Охлопков ответил: А вы что хотите, чтобы мы открыли палаточный госпиталь в Прионежье, где нет подвода кислорода, и возили больных туда? Зимой?
Мы же не можем закрыть под ковидное отделение республиканскую больницу – не забывайте, что люди болеют другими заболеваниями, и плановая помощь им должна оказываться в любом случае. И сейчас она не остановлена.

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