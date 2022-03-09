890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Вице-премьер правительства Карелии: «Остановки предприятий мы не допустим»
Сегодня 12:32
Стало известно, отменят ли маски в Карелии
15.03.2022 16:57

Родионов назвал условие быстрой переориентации карельского экспорта на азиатские рынки

Новости. Общество
15:32, 16 Марта 2022
фото: pixabay

Новости партнеров

Продукция экспортных предприятий Карелии будет пользоваться большим спросом на азиатских рынках, но чтобы ускорить этот переход требуется решить вопросы транспортировки грузов.

Об этом интервью «Столице на Онего» рассказал заместитель председателя правительства республики Дмитрий Родионов.

«Быстрая переориентация на другие рынки возможна. Спрос на наши товары там есть — азиатский рынок очень емкий. Здесь самое главное решить вопрос логистики, и для его решения сейчас на федеральном уровне принимаются очень важные решения, например, по закупке морских контейнеров, по использованию альтернативных портов и ряд других. Может быть, будет какой-то временной лаг, когда предприятия будут работать не на полную мощность, это может занять, безусловно, некоторое время. На некоторых наших предприятиях деревообрабатывающей промышленности произошло снижение объемов производства, но мы видим, что это короткий период времени. Были остановки цехов из-за заскладированности товаром. Но после решения вопросов отгрузки цеха снова заработали. То есть вопросы решаются», — сказал вице-премьер.

Как власти Карелии помогают бизнесу решать эти и другие вопросы, читайте в полном тексте интервью.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
09.03.2022, 14:46
Карельской древесине закроют путь в Европу?
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине

Чтиво

15.03.2022 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»