Родионов назвал условие быстрой переориентации карельского экспорта на азиатские рынки

Продукция экспортных предприятий Карелии будет пользоваться большим спросом на азиатских рынках, но чтобы ускорить этот переход требуется решить вопросы транспортировки грузов.

Об этом интервью «Столице на Онего» рассказал заместитель председателя правительства республики Дмитрий Родионов.

«Быстрая переориентация на другие рынки возможна. Спрос на наши товары там есть — азиатский рынок очень емкий. Здесь самое главное решить вопрос логистики, и для его решения сейчас на федеральном уровне принимаются очень важные решения, например, по закупке морских контейнеров, по использованию альтернативных портов и ряд других. Может быть, будет какой-то временной лаг, когда предприятия будут работать не на полную мощность, это может занять, безусловно, некоторое время. На некоторых наших предприятиях деревообрабатывающей промышленности произошло снижение объемов производства, но мы видим, что это короткий период времени. Были остановки цехов из-за заскладированности товаром. Но после решения вопросов отгрузки цеха снова заработали. То есть вопросы решаются», — сказал вице-премьер.

Как власти Карелии помогают бизнесу решать эти и другие вопросы, читайте в полном тексте интервью.