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Родионов объяснил, что будет выпускать промышленный парк стоимостью 1,2 млрд в Петрозаводске

Новости. Экономика
15:02, 13 Февраля 2021
фото: из проектной документации промпарка
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Власти Карелии определили основные виды деятельности промышленного парка, строительство которого идет Петрозаводске.

Об этом рассказал журналистам вице-премьер правительства республики Дмитрий Родионов.

"Мы планируем построить три цеха, которые будут распределены по направлениям. Один цех будет так называемым парком производства строительных материалов...и там будут изготавливаться строительные материалы, в том числе из камня, которого в Карелии более ста месторождений. Второй цех мы определили для себя как цех деревообработки...Там может быть производство и сборка мебели и изготовление иных видов продукции из дерева. Ну и третий цех будет называться сборочным цехом... Это будут предприниматели, связанные с упаковкой продукции, с конвейерной сборкой", - рассказал вице-премьер.

Он оценил стоимость строительства в 1,2 млрд рублей. Финансирование идет в рамках индивидуальной программы социального-экономического развития Карелии за счет федерального бюджета.

По этой программе Карелия должна ежегодно получать из федеральной казны по 1 млрд рублей. 

На какие цели потратят эти деньги, читайте в статье "Миллиарды на помощь отстающему".

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