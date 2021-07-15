Родионов отчитался о перевыполнении плана по росту доходов населения Карелии

Показатель эффективности индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии по среднедушевым доходам населения перевыполнен на 4 года раньше срока.

Об этом заявил сегодня на заседании правительства Карелии вице-премьер Дмитрий Родионов.

В программу заложено 6 показателей, о достижении которых власти республики должны отчитаться перед федеральным центром в 2024 году.

Один из таких показателей — среднедушевые доходы населения.

По словам Родионова, в 2024 году по плану среднедушеваые доходы населения должны были достигнуть 32 тыс. рублей. Но в 2020 году они уже составили 33 тыс. рублей.

Кроме того, перевыполнен показатель по инвестициям в основной капитал на душу населения — 73,1 тыс рублей при плановом значении 68 тыс. рублей.

Как на это отреагировал глава республики Артур Парфенчиков, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».