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Родионов разъяснил, как в Карелии будут раздавать "арктические гектары" населению

Новости. Общество
12:06, 19 Января 2021
фото: © Минприроды Карелии
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Жители районов Карелии, вошедших в Арктическую зону России, смогут бесплатно получить "арктический гектар" - земельный участок под ИЖС, сельхозпроизводство и другие цели.

Об этом сообщил вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов на своей странице Вконтакте.

"Получить бесплатно можно будет участок земли размером до 1 гектара сроком на 5 лет, а затем оформить в собственность или долгосрочную аренду. Использовать землю можно для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, включая создание приусадебного хозяйства, оказание различных видов услуг, в том числе туристических, и т.д.  Запуск программы запланирован на лето текущего года", - написал Родионов.

Подробнее об условиях предоставления "арктических гектаров" читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Саныч
2021-01-19 12:56:34
Театральному выделить метр на два, два метра глубиной.
театральный критик
2021-01-19 12:33:18
Отправить туда вечнонедовольную либерду и прочих агрекалчнутых жестикуляторов. Занознутую с оффом в первую очередь.
Гость
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