Родионов разъяснил, как в Карелии будут раздавать "арктические гектары" населению

Жители районов Карелии, вошедших в Арктическую зону России, смогут бесплатно получить "арктический гектар" - земельный участок под ИЖС, сельхозпроизводство и другие цели.

Об этом сообщил вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов на своей странице Вконтакте.

"Получить бесплатно можно будет участок земли размером до 1 гектара сроком на 5 лет, а затем оформить в собственность или долгосрочную аренду. Использовать землю можно для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, включая создание приусадебного хозяйства, оказание различных видов услуг, в том числе туристических, и т.д. Запуск программы запланирован на лето текущего года", - написал Родионов.

Подробнее об условиях предоставления "арктических гектаров" читайте в интернет-газете "Вести Карелии".