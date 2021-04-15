Новый пункт вакцинации против коронавирусной инфекции открылся в Петрозаводске

Родители, приводящие детей в поликлинику №2, теперь смогут заодно привиться от коронавируса, сообщили в Минздраве Карелии.

В Городской детской поликлинике № 2 открылся пункт вакцинации против новой коронавирсуной инфекции. Здесь могут сделать прививку родители, которые пришли с детьми на приём, а также все граждане от 18 лет без предварительной записи с соблюдением всех противоэпидемических норм и разделением потоков взрослых и детей.

Прививочный пункт работает по адресу: ул. Ровио, 13, кабинет № 134, 1 этаж, в будние дни с 10.00 до 16.00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС.

Всего в Карелии открыты 31 стационарный и 43 мобильных пункта вакцинации.

Напомним, ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков анонсировал открытие новых пунктов вакцинации от коронавируса в детских поликлиниках.